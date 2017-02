Projeto de centro comercial pode ser consolidado ainda este ano em Campina

foto: Paraibaonline

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Luiz Alberto Leite, deu informações a respeito da criação de um centro comercial na saída Campina Grande/Queimadas.

Segundo o secretário Luiz Alberto, um projeto relacionado a criação de um centro comercial está sendo planejado para atrair paraibanos e grupos que se deslocam da região Norte do país, e passam por Campina Grande/Queimadas com destino as cidades de Santa Cruz, Garanhuns e Caruaru, para comprar roupas e calçados.

– A cidade de Campina Grande é muito importante na confecção de calçados, mas o domínio da comercialização destes produtos é feito pelos estados vizinhos. Para a cidade seria um divisor de águas investimento neste setor – disse.

O secretário comentou que o projeto está em um momento importante e poderá ser consolidado ainda este ano, pois a cidade precisa atender esse mercado.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM.