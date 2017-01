Projeto da CMCG beneficia minoria em detrimento da maioria da população, diz juíza

A juíza Ana Carmem Pereira Jordão, substituta da 2ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande, concedeu liminar na ação popular proposta pelo ex-vereador e sindicalista Napoleão Maracajá, sustando a eficácia do projeto aprovado em dezembro último pela Câmara Municipal, que introduziu o 13º salário para os parlamentares e elevou as suas remunerações em 26%.

A magistrada cita em seu despacho o valor estimado do acréscimo que o projeto acarretaria nas finanças municipais ao longo dos próximos anos: R$ 58.748.736,00.

“A Constituição Federal dispõe expressamente em seu texto, que qualquer dos atos praticados pelos Entes federados que ocasione despesas com pessoal deve observância e respeito aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), como condição de validade”, enfatiza.

Na decisão, ela frisa que “verificou-se que o ato administrativo ora em análise, de forma clara e cristalina afronta” a LRF, no tocante à proibição expressa do aumento de despesas nos 180 dias anteriores ao final do mandato.

“Dessa forma – prosseguiu – o ato praticado pela Câmara, consubstanciado na criação da Lei nº. 6.513/2016, poderá ser considerado nulo de pleno direito”.

Adiante, em sua decisão a juíza Ana Carmem Jordão sublinha que “tendo em vista a hodierna situação econômica em que se acha o país, dada a grave dificuldade financeira e orçamentária, crise esta que imiscuir-se por todos os Estados da Federação, não se faz razoável e prudente a elaboração de lei por vereadores em favor próprio que conceda a este aumento salarial e comporte acréscimo de dispêndio mensal com o pagamento de pessoal, beneficiando uma parcela mínima em detrimento e/ou às custas da população”.

Fonte: coluna APARTE, com Arimatea Souza

