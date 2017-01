Projeto Circuito Cardume chega à terceira semana com seis espetáculos

O Circuito Cardume chega à terceira semana com seis atrações e 11 apresentações nas áreas de teatro, dança e circo.

Nesta quarta-feira (18), o público poderá assistir ao espetáculo “Pequeno Príncipe”, com alunos da Escola de Dança do Teatro Santa Roza.

A apresentação será no Teatro Paulo Pontes, às 20h. Os ingressos custam R$ 5 (meia entrada) e R$ 10 (inteira).

Nesta quinta (19) e sexta-feira (20), a atração é a peça teatral “Berço Esplêndido”, com o grupo Os Cogitadores.

As apresentações acontecem às 20h, no Teatro Paulo Pontes. Os ingressos custam R$ 10 (integral) e R$ 5 (meia entrada).

No sábado (21) e domingo (22), o público conta com quatro espetáculos, sendo duas apresentações de cada.

Às 15h30, Raquel Ferreira se apresenta no Salão de Artesanato com “Os Encantos dos Meninos Gêmeos”. O acesso é gratuito.

Na área de circo, a opção é “Plenitude”, com o grupo Laboratório de Pesquisa Aérea Fazendo Arte. A apresentação é às 17h, no Teatro Paulo Pontes. O acesso custa R$ 20 (integral) e R$ 10 (meia entrada).

À noite, a partir das 19h, a atriz Dhyan Urshita apresenta a performance “A Cruz da Negrinha”, no hall do teatro Paulo Pontes.

O acesso é gratuito. Fechando a programação do fim de semana, Priscila Cler sobe ao palco nas duas noites com “A Erudita”, sempre às 20h. A entrada custa R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia entrada).

Sobre o projeto Circuito Cardume – Tomando como base a ideia de coletivo e a perfeita sincronia entre os integrantes de uma mesma equipe, os peixes que habitam os espelhos d’água do Espaço Cultural José Lins do Rego serviram de inspiração para o nome do projeto de ocupação lançado pela Funesc na primeira semana de janeiro.

A edição de 2017, que teve início no dia 5 de janeiro, se estende até o dia 29, contemplando os segmentos de teatro, dança e circo.

O projeto nasce da necessidade de ocupar esses locais durante o mês de janeiro, além de oferecer mais uma opção de lazer aos turistas que visitam a capital paraibana durante o período de alta estação.

O Cardume é uma iniciativa da Funesc desenvolvida por meio das coordenações de teatro (Suzy Lopes), dança (Ângela Navarro) e circo (Diocélio Barbosa), áreas envolvidas no projeto.

Além de estabelecer uma consistente agenda de programação ao longo do mês de janeiro, o projeto dá acesso ao público em geral ao que está sendo produzido na cena paraibana.

Vitrine para grupos de artistas paraibanos, o projeto contribui para a formação de público oferecendo atrações de alto nível ao preço R$ 20 (inteiro) e R$ 10 (estudante) para espetáculos de grupos profissionais e R$ 10 (inteiro) e R$ 5 (meia entrada) para peças de escolas de formação artística; já as apresentações em espaços abertos têm acesso gratuito.