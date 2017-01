Programa Pronatec Aprendiz continua inscrevendo até o dia 23

Continuam abertas até o dia 23 de janeiro as inscrições para alunos da rede estadual interessados em participar do programa Pronatec Aprendiz.

As inscrições só poderão ser realizadas na coordenação do Pronatec, localizada no 5º andar da sede da Secretaria de Estado da Educação, no Centro Administrativo Estadual, em Jaguaribe. As aulas terão início no dia 23 de janeiro.

Estão sendo oferecidas 200 vagas para alunos interessados nos cursos de assistente administrativo, assistente de tesouraria e operador de computador. Quem se matricular deve fazer os três cursos. Os cursos serão ministrados na Escola Professora Úrsula Lianza e na Escola Presidente João Goulart, ambas em João Pessoa, e na Escola Padre Emídio Viana, em Campina Grande.

Cada turma terá 25 alunos e os cursos possuem carga horária de 160h. As aulas acontecerão à tarde, duas vezes na semana.

Nos outros dias o aluno estará numa empresa parceira, aplicando a teoria na prática. Cada aluno receberá uma bolsa no valor de R$ 2,00 por aula assistida (são quatro aulas por tarde), além de um salário mínimo proporcional à jornada em cada empresa (seis ou quatro horas diárias, dependendo da empresa).

Os alunos devem ter entre 15 e 21 anos de idade, estar matriculado no Ensino Médio na rede estadual, ter disponibilidade de horário à tarde e facilidade de locomoção até o local do curso.

Pronatec – O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) foi criado pelo Governo Federal, em 2011, por meio da Lei 12.513/2011, com o objetivo de expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica no país, em parceria com os Governos Estaduais e Municipais.

O programa busca ampliar as oportunidades educacionais e de formação profissional qualificada aos jovens, trabalhadores e beneficiários de programas de transferência de renda.

O Pronatec Aprendiz é um desdobramento do Pronatec, fruto de parceria entre a Secretaria da Micro e Pequena Empresa (SMPE) e os Ministérios da Educação, do Desenvolvimento Social e do Trabalho e Emprego.

Secom/PB