Programa de Capacitação Empresarial do IEL é destaque no PEGN da Globo

Mantido pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Programa de Capacitação Industrial vem apostando no treinamento de empresários a fim de manter as indústrias brasileiras em condições de faturar e de enfrentar obstáculos, por meio do aperfeiçoamento constante dos modelos de gestão.

Uma empresa de manutenção de motores de Goiânia passou por uma revolução após receber o treinamento, como mostrou reportagem veiculada no dia 25 de dezembro pelo programa Pequenas Empresas & Grandes Negócios, da TV Globo.

Depois de receber o curso de capacitação, a empresa Ajel Service, comandada por Arley Pereira, passou a enxergar e a atender o lucrativo mercado dos grandes motores.

O empresário investiu R$ 1,5 milhão para montar em 2015 um novo galpão, de 3,4 mil metros quadrados, onde conserta grandes motores de usinas e mineradoras. Como resultado, a oficina aumentou em 20% as vendas.

“O pessoal ficou mais envolvido, os processos mais dinâmicos. Capacitar é tudo, sem a capacitação a gente fica perdido, tipo um cego em tiroteio”, conta Pereira, dono da empresa goiana de conserto de equipamentos industriais, fundada em 1986.

O programa de capacitação do IEL e Sebrae já atendeu 993 empresários em 22 estados e tem como foco quatro aspectos: mercado, processos, pessoas, e tópicos avançados como gestão industrial e formação de líderes.

O método envolve a participação em cursos, palestras, treinamentos e capacitações feitas na própria empresa.

De acordo com o superintendente nacional do IEL, Paulo Mól, a capacitação torna o empresário mais bem preparado e treinado para acessar as tecnologias e aprimorar a gestão, o que tem enorme potencial para gerar melhores resultados à empresa.

“Esse é um trabalho de levar conhecimento para que os nossos empresários, principalmente aqueles que tocam os pequenos negócios, possam ter modelos de gestão parecidos com aqueles empresários de maior porte, como acontece no resto do mundo”, destaca Paulo Mól.

Saiba Mais – Os empresários e gestores de pequenas empresas interessadas em participar do Programa de Capacitação Empresarial devem procurar o IEL em seu estado ou acessar o site do programa. Assista a reportagem completa sobre o assunto no site do Pequenas Empresas & Grandes Negócios.

Ascom