Programa ‘Cresce Campina III’ já pavimentou nove ruas, em duas semanas

Em apenas duas semanas do seu lançamento por Romero Rodrigues, o programa Cresce Campina III já pavimentou nove ruas e avenidas, conforme constatou o próprio prefeito, na manhã desta-segunda-feira, 23, em visita de acompanhamento às obras que já avançam no bairro das Malvinas.

Na oportunidade, o prefeito de Campina Grande reafirmou que a meta é pavimentar 100 ruas até o final deste ano, devendo atingir cerca de 400 artérias até 2020, quando estará concluindo seu segundo mandato à frente da Prefeitura da Rainha da Borborema.

O prefeito, dentro de seu programa de melhorar as condições de infraestrutura da cidade, que em 2013 acusava uma carência de pavimentar cerca de 1.000 ruas, pretender equiparar ou superar os números obtidos no primeiro mandato – 2013 a 2016- , que se situou em torno da pavimentação de cerca de 400 ruas, envolvendo o perímetro urbano e os Distritos.

O Programa Cresce Campina é desenvolvido pelas Secretaria de Obras e de Serviços Urbanos e, este ano foi retomado há duas semanas nas ruas pelas ruas Francisco Camilo e Padre Anchieta, ambas no bairro do Catolé.

“Trata-se de um esforço é desenvolvido pela municipalidade com o emprego de recursos próprios, mas também já houve o apoio do governo federal por conta de emendas aprovadas no Congresso Nacional de autoria do senador Cássio Cunha Lima”, acentuou o prefeito na ocasião do lançamento da etapa III.

Serão beneficiadas comunidades como o bairro do Tambor (Rua 24 de maio); Alto Branco, nas proximidades do Jardim Menezes; Ramadinha e o Distrito de São José da Mata. Ele também se comprometeu em fazer o mesmo tipo de obra na rua Francisco Ramalho, no bairro do Itararé.

Para o prefeito, são inúmeros os benefícios deste tipo de ação, destacando-se a melhoria da qualidade de vida da população, valorização dos imóveis e aperfeiçoamento das condições de mobilidade urbana, sobretudo em relação ao setor de transportes coletivos. Além disso, esta ação governamental estimula o setor econômico, sendo mais um atrativo para a instalação de empresas de grande porte na cidade.

Como as obras de pavimentação, em sua maioria, tem sido executadas com recursos próprios, o prefeito lembrou a importância da população contribuir com o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), pois os valores investidos pelos contribuintes garantem um retorno certo em favor da comunidade por meio de um grande número de ruas pavimentadas e até mesmo ampliadas.