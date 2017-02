Profissionais do Magistério realizaram assembleia para discutir precatórios

Os profissionais do magistério de Campina Grande, participaram na manhã desta sexta-feira(3), de assembleia realizada na AABB organizada pela direção do SINTAB, com o intuito de discutir o precatório do Fundeb e as estratégias de luta para 2017, além de outros problemas relacionados à categoria.

A assembleia iniciou-se com o advogado do sindicato Bruno Veloso esclarecendo questões relativas ao precatório do FUNDEB e respondendo dúvidas dos servidores sobre o referido tema, e informou que o processo está na 2ª Vara da Fazenda Pública e aguarda pelo julgamento.

Em seguida, o diretor de comunicação Napoleão Maracajá falou que a PMCG descumpre a Lei do Fundeb, que estabelece o seguinte rateio: 60% para os professores e 40% para a educação.

Além do problema do precatório, o diretor destacou que Campina é a única cidade do país que mudou a Data-Base dos professores de Janeiro para Maio, ou seja, 4 meses de perdas salariais para esses profissionais que já não tem a remuneração que merecem; e que a partir de agora será cobrado o cumprimento das 5 horas departamentais dos professores.

Napoleão afirmou que em Campina Grande os professores só tem deveres, enquanto seus direitos são todos negados.

Após a exposição de todos esses problemas, os professores decidiram pela realização de uma nova assembleia para avaliarem essas novas ações da administração municipal e discutirem sobre uma possível paralisação caso não aconteça uma resolução dos problemas citados que a categoria enfrenta.