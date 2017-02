Professores da rede estadual de ensino conhecem trabalho da Emepa em Alagoinha

Professores da rede estadual de ensino de diversas disciplinas visitaram, nesta semana, as instalações da Estação Experimental de Alagoinha da Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba – Emepa, integrante da Gestão Unificada, vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária (Sedap), para conhecer os trabalhos realizados com o melhoramento genético de bovinos da raça zebuína leiteira e produção de sementes na região do Agreste paraibano.

A iniciativa foi dos professores Luiz Antonio Moreira, Marinalva dos Santos Moura e Marinalva Carneiro Marques, diretor e vice-diretoras da Escola Estadual Agenor Clemente dos Santos, de Alagoinha, para que dessa forma pudessem repassar aos alunos as informações pertinentes a esse patrimônio cultural que está localizado no seu município.

Os professores foram recebidos pelos pesquisadores Rubens Fernandes da Costa e Valdemir Ribeiro Cavalcante, que fizeram as devidas explanações dos trabalhos de pesquisas por eles desenvolvidos nesta unidade.

O engenheiro agrônomo Rubens Fernandes da Costa, que atualmente está na chefia da Estação Experimental de Alagoinha, destacou que o local oferece ótimas instalações para o aprendizado, e considerou que esta estratégia didática é bastante motivacional, “o que fará com que os professores e alunos passem a ter uma visão mais próxima da realidade regional”.

Rubens ressaltou que essa é mais uma oportunidade que a Emepa-PB tem para formar parcerias, fortalecer e desenvolver o ensino, pesquisa e extensão, colocando a Estação Experimental à disposição dos professores para que, assim, os alunos possam despertar o interesse para ingressar na atividade rural.