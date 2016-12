Professor Moaci Carneiro concede entrevista hoje à TV Itararé

O professor Moaci Alves Carneiro, escritor de diversas obras na área da Educação – entre as quais a mais recente, o livro ´O Nó do Ensino Médio´, que está em sua 3ª edição pela Editora Vozes -, é o entrevistado da noite desta terça-feira no programa ´Ideia Livre Política & Economia´, que vai ao ar às 21 horas na TV Itararé – canal 18.1 (digital) e 19 (analógico).

O programa também pode ser assistido pela internet, através do endereço eletrônico www.tvitarare.com.br

Participam com debatedores o vice-reitor da UEPB, professor Flávio Romero Guimarães; a professora Sônia Matias, do Colégio Imaculada Conceição, e a jornalista Mônica Vitor, da TV Itararé.

A apresentação é do jornalista Arimatéa Souza.

Da Redação