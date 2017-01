Proerd da PM capacita mais de 48 mil crianças e adolescentes na Paraíba

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência (Proerd) da Polícia Militar da Paraíba formou 48.530 crianças e adolescentes de escolas públicas e particulares em 2016. O incentivo ao combate às drogas e a violência, reforçado pelos policiais às crianças e adolescentes, chegou a mais da metade das cidades paraibanas, com 132 municípios atendidos.

Além dos encontros lúdico-pedagógicos com o público jovem e infantil, que em 2016 priorizou a formação de crianças já a partir dos 4 anos de idade, houve também a formação dos pais, com orientações sobre como perceber sinais de envolvimento com as drogas e violência nos filhos, trazendo a proposta de reforço do diálogo na família.

A coordenadora estadual do programa na Paraíba, capitã Polyanna Laura, disse que o resultado representa o esforço de cada policial para promover uma sociedade livre das drogas.

“Em 2015 tínhamos fechado o ano com 28.500 alunos atendidos, que na época representava o terceiro ano consecutivo com mais de 20 mil crianças e adolescentes atendidos e, no ano de 2016, com planejamento e dedicação de cada um dos instrutores, apoio do comandante geral e recepção das escolas, chegamos a esse recorde que representa uma proximidade maior da Polícia Militar com a sociedade, orientando as crianças e adolescentes a viverem longe das drogas e da violência, uma prevenção qualificada que planta hoje uma sociedade melhor para o amanhã”, destacou.

Ronda Proerd – A Ronda Proerd, que funciona com policiais especializados com o programa realizando visitas nas escolas e promovendo a segurança nesses espaços, foi responsável por 30% das formações obtidas em 2016, com 14.419 alunos atendidos em 95 escolas dos bairros do Jardim Planalto, Mangabeira, Bancários, Valentina, Muçumagro, Penha, Paratibe, Colinas do Sul, Cristo Redentor, Geisel, Jaguaribe, dos Novais, Funcionários I e Oitizeiro, na Capital.

