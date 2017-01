Procuradoria da República cogita pedir suspeição de ministro do Supremo

A Procuradoria Geral da República cogita pedir a suspeição do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, nos casos relacionados à Operação Custo Brasil, que levou à prisão o ex-ministro do Planejamento e das Comunicações Paulo Bernardo.

Conforme a PGR, existe uma “amizade íntima” mantida por Toffoli com o ex-ministro da Previdência Carlos Gabas, investigado na operação.

Fonte: coluna APARTE, com Arimatéa Souza

Da Redação