Procurador explica impasse de combustíveis no aeroporto de Campina Grande

A Prefeitura de Campina Grande, através de uma ação judicial, vem tentando resolver o problema de abastecimento de combustível no aeroporto João Suassuna, é o que afirma o procurador do município, José Fernandes Mariz.

Em entrevista na tarde desta segunda-feira (16), Mariz explicou que a empresa responsável pelos combustíveis tem dificuldade com as distribuidoras e prejudica as empresas que precisam trazer o combustível ou comprar em um outro aeroporto, desviando rotas e atrasando voos.

– Em 2012, uma empresa venceu um processo de licitação de um posto de combustível no aeroporto João Suassuna. o problema é que esse empresário teve dificuldades em se relacionar com fornecedores embandeirados e as companhias aéreas como Gol, Azul, Avianca e tantas outras, que só abastecem no aeroporto se tiver o combustível certificado. As seguradoras impõem isso e esse cidadão não tem bandeira certificada – explanou.

Após a ação, está sendo realizada uma transferência de posto de abastecimento para a Shell, que é a bandeira aceita por todas as empresas.

Mariz comemorou a resolução do impasse e disse que Campina não pode ser prejudicada.

– Não podemos mais perder divisas e espaços para os nossos concorrentes – frisou.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM.

Da Redação