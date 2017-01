Procurador diz que demanda da cidade indicará contratação de prestadores de serviço

Em entrevista na tarde desta segunda-feira (16), o procurador do município de Campina Grande, José Mariz, explicou o modo de contratação da prefeitura com a nova gestão do prefeito Romero Rodrigues (PSDB).

Segundo Mariz, os prestadores de serviço serão contratados de acordo com a demanda dos serviços da cidade.

– O prestador de serviço tem um contrato. Esse contrato não pode ser renovado. É feito um novo contrato de acordo com as demandas de serviço do município. São as demandas que vão dizer como serão feitos esses contratos – afirmou.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM

Da Redação