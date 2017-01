Procurador cobra do Estado recursos para programas da saúde de Campina

foto: Paraibaonline

O procurador-geral de Campina Grande, José Fernandes Mariz, falou sobre recursos do governo do Estado destinados para a Unidade de Pronto Atendimento(UPA), Samu e Farmácia Popular dos municípios paraibanos não serem repassados.

– O governo do Estado há mais de cinco anos não repassa um centavo para nenhum desses programas. O que ocorre é que não tem medicamento nesses outros locais e percebemos que as pessoas procuram outros municípios. A nossa obrigação constitucional da receita liquida é investir 15%. O prefeito Romero está com mais de 27% na saúde porque o governo do Estado simplesmente não tira dinheiro e não repassa- explicou.

Por conta disso, segundo Mariz, a Prefeitura Municipal de Campina Grande(PMCG) tem que retirar recurso destinado para outra área.

Além disso, o procurador frisou que o governo do Estado retirou R$ 1 milhão e 300 mil.

– Só em Campina Grande, ele (governo do Estado) está devendo R$ 10 milhões. O prefeito quando tem recurso paga os prestadores de serviço que vem de programas do governo da União. Esse dinheiro vem do Ministério da Saúde e quando atrasa o prefeito vai ter que colocar dinheiro – falou.

Por fim, Mariz disse que uma lei estadual assegura que 25% dos recursos seja reservado para a saúde dos municípios.

As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.

Da Redação