Procon de João Pessoa constata diferenças entre o quilo do pão francês

A diferença no preço do quilo do pão francês chega a R$ 6,90 nas padarias de João Pessoa, segundo pesquisa comparativa realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP). O menor preço subiu um centavo, passando de R$ 5,99 para R$ 6,00. O maior preço continua a ser R$ 12,90.

O levantamento deste mês, comparativo a dezembro de 2016, foi realizado em 27 estabelecimentos de 20 bairros da Capital na quinta-feira (19) passada. Os menores preços estão sendo praticados a R$ 6,00 (padarias N. S. dos Prazeres – Cruz das Armas e Doce Pão – Valentina); R$ 6,50 (padaria e Lanchonete Cardoso – Geisel) e R$ 6,75 (Pão da Vida – Mangabeira).

Os maiores preços do quilo do pão francês levantados pela atual pesquisa foram encontrados nas padarias Bonfim (Tambaú) e Pão Doce Pão (Bairro dos Estados), a R$ 12,90; e na Panificadora El Shaday (Cabo Branco), a R$ 11,95.

Para o secretário do Procon-JP, Ricardo Holanda, a pesquisa comparativa, além de indicar onde comprar mais barato, tem o objetivo também de monitorar os preços e facilitar a vida do consumidor porque alcança vários bairros da cidade. “É importante consultar nossa pesquisa porque a possibilidade de economia é real, já que a diferença entre o maior e o menor preço é significativa”.

Locais – A equipe de pesquisa do Procon-JP visitou as seguintes padarias: Delícias do Trigo, Almeidão e Rede Pão (Cristo); São Judas Tadeu e Souza Rangel (Rangel); Pontes (Cruz das Armas); Jaguaribe (Jaguaribe); Bonfim e Fluminense (Centro); Mirassol (Mandacaru); Flor das Neves (Roger); Ipanema (Torre); Pão Doce Pão (Bairro dos Estados); Pão da Vida e Shammah (Mangabeira); Castelo Branco (Castelo Branco); Doce Pão (Valentina); Bancários (Bancários); N. S. da Penha (Costa e Silva); Cardoso e N. S. da Penha (Geisel); El Shaday (Cabo Branco); Catolé (Bessa); Miramar (Miramar); Manaíra (Manaíra); Casa dos Pães e Bonfim (Tambaú).