Procon de Campina Grande lança edital de seleção para estágio

A Coordenadoria Executiva do Procon de Campina Grande, juntamente com Gerência de Atendimento, abriu nesta quarta-feira, 01, o processo seletivo destinado à formação do cadastro de reserva para estagiários do curso de Direito para atender as demandas do órgão.

Para se inscrever os estudantes devem estar matriculados nas instituições de ensino superior conveniadas ao Procon.

São elas: Universidade Estadual da Paraíba, Faculdade Reinaldo Ramos, Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e Faculdade de Campina Grande.

Além disso será necessário ter concluído, pelo menos, 40% (quarenta por cento) da carga horária ou dos créditos necessários para a conclusão do curso superior e não estar cursando o último ano do curso.

Os interessados deverão, inicialmente, preencher a ficha de inscrição para estágio, disponibilizada presencialmente na sede do Procon Municipal ou através da plataforma online www.proconcg.com entre os dias 01 e 28 de fevereiro.

O processo seletivo será realizado por meio da aplicação de provas escritas, objetivas e/ou discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, com questões de conhecimentos específicos.

As provas serão realizadas no dia primeiro de março deste ano, das 14h às 17h horas, na sede da Faculdade Reinaldo Ramos.