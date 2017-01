Procon constata variação de preço nos combustíveis em Campina

Com o objetivo de auxiliar os consumidores campinenses na compra dos cinco combustíveis mais comuns, o Procon Municipal realizou uma pesquisa de preço em 53 postos da cidade.

De acordo com os dados a gasolina comum em janeiro, pode custar entre R$3,590 e R$3,890; já a Aditivada tem preços que variam entre R$3,769; o Etanol pode custar de R$2,980 até R$3,190; o Diesel tem valores entre R$2,990 e R$3,320; por fim, o Diesel S10 pode custar de R$3,050 até R$3,420

Se comparados aos preços praticados em dezembro, algumas reduções foram contatadas.

O preço médio da gasolina comum era de R$3,713 e passou para R$3,684, uma redução de 0,79%; a gasolina aditivada custava em média R$3,785 em dezembro, esse mês passou para R$3,769, reduzindo 0,42%; o Etanol obteve redução de 0,006% em seu preço médio, passando de R$3,074 para R$3,072.

Por outro lado, a pesquisa constatou aumento em dois combustíveis. O Diesel que obteve aumento no preço médio de 3,10% passando de R$2,998 para R$3,091 esse mês; e o Diesel S10 obteve aumento de 2,18%, em dezembro esse combustível custava 3,087% e passou a custar em médio R$3,154.

Com o surgimento dos carros e motos flex, é possível escolher o combustível, porém só é econômico abastecer com Álcool quando o preço do litro for inferior a 70% do valor da gasolina.

A pesquisa completa com tabelas e endereços estão disponíveis aos consumidores na plataforma online proconcg.com.br.