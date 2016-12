Procon-CG divulga pesquisa de preço de produtos para ceia de Natal

Com o intuito de auxiliar os consumidores ao realizar as compras dos produtos da ceia natalina, o Procon Municipal de Campina Grande realizou uma pesquisa nos principais supermercados da cidade verificando preços dos itens mais consumidos nesta época do ano, como panetones, peru, chester e bebidas.

O consumidor precisa estar atento, pois de acordo com a pesquisa os preços oscilaram bastante de um estabelecimento para outro, o que pode significar uma economia considerável para os que pesquisarem antes da compra.

De acordo com os dados o menor valor para aquisição dos produtos da cesta natalina é de R$ 284,97, que pertence ao Supermercado Rede Compras e o maior valor é de R$ 316,97, que pertence ao Hiper Bompreço.

Comparando-se com o ano de 2015, o consumidor irá pagar mais caro esse ano, pois o preço médio da cesta natalina era de R$293,18 e passou para R$297,67 em 2016, uma aumento percentual de 1,53%.

Os produtos que possuem maior variação de preço de um estabelecimento para outro são o espumante de 750ml que pode ser encontrado entre R$9,79 e R$31,39, uma economia de até R$21,60; o quilo do pernil podendo ser encontrado de R$10,59 até R$25,98; e o quilo do queijo do reino que pode variar entre R$42,10 e R$64,79.

Comparando o preço médio de cada produto entre 2015 e 2016, alguns produtos obtiveram reduções em seu preço médio, foram eles o Nozes de 200g com redução de 39,79%, caindo de R$25,31 para R$15,24, a ameixa seca de 200g que caiu de R$6,62 para R$4,93, redução de 25,53% e o quilo da uva, que reduziu em média 10,94% passando de R$7,13 para R$6,35 esse ano.

Por outro lado, muitos produtos tiveram aumento. O preço médio da Lentilha era de R$6,88 passando a custar R$10,73 um aumento médio de 55,96% esse ano.

O vinho branco aumentou em média 30,85%, o preço médio passou de R$7,91 em dezembro de 2015, para R$10,35 esse ano. O vinho tinto também obteve alta, subiu 35,61% passando de R$6,74 para R$9,14.

Outros produtos que se destacaram com aumento com relação a 2015 foram o quilo do frango que subiu em média 29,28% passando de R$5,67 para R$7,33 esse ano; e o pernil que subi 26,44%, em 2015 custava em média R$11,99 e passou a custar R$15,16 esse ano.

“O consumidor que conseguir pesquisar antes de ir ao supermercado terá economias que farão diferença ao final das compras, disponibilizaremos em nosso site a tabela completa para auxilia-lo nessa tarefa”, informou o Coordenador Executivo do Procon Municipal Paulo Porto.

Da Redação com Codecom/CG