Primeiro-ministro italiano e Trump discutem segurança e terrorismo

foto: reprodução

O primeiro-ministro da Itália, Paolo Gentiloni, e o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, discutiram por telefone a necessidade de reforçar a cooperação bilateral para lidar com uma série de temas de interesse comum, como a segurança e o terrorismo. A informação é da Agência Ansa.

De acordo com a Casa Branca, Gentiloni e Trump prometeram manter o compromisso na luta contra o terrorismo e concentrar esforços para resolver a crise na Ucrânica e as guerras no Oriente Médio e no Norte da África. Durante o telefonema, Gentiloni também relatou a Trump o acordo assinado na semana passada entre a Itália e a Líbia para amenizar a crise migratória, reduzir o tráfico de seres humanos e incentivar políticas de regulamentação das imigrações e de apoio aos viajantes.

O premier italiano falou ainda sobre a importância da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e a colaboração entre a Europa e os Estados Unidos para manter a estabilidade regional.

“Trump confirmou o apoio norte-americano à Otan e ressaltou a importância de os aliados da organização dividirem os custos em gastos de defesa”, informou Washington, citando um dos pontos levantados pelo republicano durante a campanha eleitoral.

Trump defende que os países-membros da Otan aumentem sua participação no financiamento do organismo, alegando que a maior parte dos custos recai sobre os EUA. A Casa Branca também confirmou a participação de Trump na Cúpula do G7, que ocorrerá em maio em Taormina, na Itália.