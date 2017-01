Primeiro mapa turístico de Areia é lançado pela Secretaria de Turismo da cidade

Agora o turista que visita a cidade de Areia, no Brejo paraibano, está bem localizado. Foi lançando na noite desta quinta-feira, 19, o primeiro mapa turístico da cidade, que é Patrimônio Histórico e Cultural do Brasil.

A iniciativa é da Secretaria de Cultura e Turismo do município com o apoio de empresários e filhos de Areia.

Através da parceria com a iniciativa privada, foram impressos 20 mil exemplares para serem distribuídos com os turistas.

Um diferencial é que com o mapa, os próprios moradores da área central também servirão como guias.

“Quem mora em Areia, nas 450 casas históricas da malha central, vai ter um mapa em casa, pra consultar e passar a informação precisa. Assim, vamos ter uma cidade respirando ainda mais o turismo”, destacou o secretário Romeu Lemos [foto].

O mapa traz desde um histórico da cidade e dados sobre os acessos para chegar ao local, os serviços oferecidos no município, pontos turísticos, opções de lazer, endereços, telefones de contato, informações sobre serviços importantes.

Tem a localização de hospital, delegacia, bancos, agência dos Correios. Tudo bem didático para facilitar o passeio.

Além das casas históricas, os mapas também estão disponíveis em hotéis, restaurantes, agências e associações da cidade.

Segundo o secretário, esse é o início de um projeto maior.

“Vamos lançar um guia de bolso para o turista também. Mesmo com toda a tecnologia, quem viaja gosta de ter em mãos informativos sobre as cidades por onde passou. Além da informação, o mapa e o guia servirão de lembrança para quem visitou nossa cidade”, completou o secretário de Turismo.

Romeu explicou que o projeto foi desenvolvido em parceria com comerciantes locais, o que proporcionou o financiamento completo da produção do mapa, o pagamento de contrapartida à Atura pelo trabalho e ainda sobrou recurso para investimento em revitalização de casarões históricos do Centro da cidade.

“É com inteligência, com planejamento que vamos fazer projetos importantes poupando dinheiro público, racionalizando as receitas e mostrando que é possível fazer muito com criatividade”, disse o prefeito João Francisco.

A Secretaria já vem realizando outros projetos como o “Uma Flor na Janela” e “Adote uma Praça” a fim de tornar a cidade mais atraente para os turistas e gerar receita para os moradores do local.

O objetivo do Secretário de Cultura e Turismo é criar eventos mensais para nichos de grupos diferentes para tornar o turismo constante na cidade a qualquer época do ano.