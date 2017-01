Primeiro dia de matrícula em escolas de CG registra grande movimento

Para garantir com antecedência a vaga de seus filhos em uma das escolas ou creches da Rede Municipal de Ensino, muitos pais optaram por efetuar a matrícula dos estudantes logo nos primeiros dias do calendário elaborado pela Secretaria de Educação do Município (Seduc) para ingresso de novos alunos nas unidades de ensino.

Desde a manhã de última segunda-feira, 09, quando foi iniciado o processo de matrícula para os novatos, as escolas e creches registram um movimento intenso e constante de pais e estudantes em busca de informações ou já preparados para garantir a vaga na unidade de sua preferência.

Um exemplo disso são as escolas municipais Manoel Francisco da Motta (no bairro de Bodocongó) e Roberto Simonsen (no São José), onde filas já se formavam horas antes do início das matrículas.

Para garantir que todos sejam atendidos da melhor forma possível, e em um curto espaço de tempo, as equipes técnicas de todas as unidades da Rede Municipal estão a postos, sob a supervisão da Diretoria de Apoio as Escolas da Seduc, que acompanha de perto todo o processo de matrícula.

A Seduc informa que as matrículas permanecerão abertas até 27 de janeiro. Já o ano letivo será iniciado no dia seis de fevereiro. Neste ano estão sendo oferecidas cerca de seis mil novas vagas para a Educação infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA), nas 120 escolas e 35 creches que integram a Rede Municipal de Ensino.

Documentação – Para efetuar a matrícula devem ser entregues, na secretaria da unidade onde o aluno será matriculado, duas fotos 3×4 e cópias dos seguintes documentos: certidão de nascimento/casamento; atestado ou carteira de vacinação atualizado(a); comprovante de Guarda ou Tutela (se for o caso); comprovante de residência; transferência ou declaração, válida por 30 dias, emitida pela escola de origem do estudante; cartão do SUS; cartão do Bolsa Família; número do NIS (para crianças de 0 a 48 meses); carteira de identidade e CPF do aluno.

A ausência de algum dos documentos necessários não impede a realização da matrícula, desde que ele seja providenciado e entregue à secretaria da escola ou creche no prazo máximo de 30 dias após a realização da mesma, para que haja a conclusão do procedimento.

Da Redação com Codecom/CG