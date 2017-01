Primeira convocação de classificados no concurso da UFCG é realizada

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) divulgou o calendário de convocação dos candidatos aprovados e classificados no concurso público para técnico-administrativos para a manifestação de escolha do campus de lotação, em relação às vagas disponíveis e à necessidade da instituição.

Foram estabelecidas três datas de convocação, a primeira – que ocorrerá no próximo dia 19, às 14h30, no Auditório da Reitoria – contemplará os classificados para os cargos de Assistente de Tecnologia da Informação, Auxiliar em Administração, Assistente em Administração, Revisor de Texto Braille, Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais e Transcritor de Sistema Braille.

O não comparecimento acarretará na perda do direito de escolha do local de lotação, ficando a critério do Comitê Assessor de Vagas de Servidores Técnico-Administrativos da UFCG a definição do campus.

Nessas reunião, os classificados também terão conhecimento das datas de nomeação, posse, avaliação médica, entre outras informações.

A Secretaria de Recursos Humanos encaminhou aos convocados e-mail, com solicitação de recebimento, comunicando sobre a data da reunião. O mesmo procedimento será adotado nas próximas convocações.

Segunda convocação

A reunião com os classificados da segunda convocação acontecerá no próximo dia 15 de fevereiro, no mesmo horário e local, contemplando os cargos de Mecânica de Montagem e Manutenção, Desenhista-Projetista, Mestre de Edificações e Infraestrutura, técnicos de Laboratório (Agrícola, Alimentos, Análise Física e Química de Solos, Análises Clínicas, Caracterização de Materiais, Ecologia e Botânica, Edificações, Eletromecânica, Eletrônica, Geoprocessamento, Hidráulica e Radiologia), técnicos (Arquivo, Cartografia, Contabilidade, Economia Doméstica, Enfermagem, Mecânica e Tecnologia da Informação), Administrador, Economista, Geólogo, Jornalista, Nutricionista, Químico e Revisor de Texto.

Terceira convocação

Reunião marcada para o dia 15 de março, no mesmo horário e local, com os classificados para os cargos de Auxiliar de Enfermagem, analistas de Tecnologia da Informação (Desenvolvimento de Sistemas; Planejamento e Governança de Tecnologia da Informação) Bibliotecário – Documentalista, Enfermeiro, Engenheiro (Segurança do Trabalho), Farmacêutico, Farmacêutico/Bioquímico, médicos (Clínica Geral, Hematologia e Hemoterapia, Medicina Intensiva Geral Adulto, Medicina do Trabalho e Ultrassonografia), Odontólogo, Cirurgião Dentista (Radiologia Odontológica e Imaginologia), Psicólogo e Secretário Executivo.

Acesse:

Homologação do Resultado do Concurso

Edital de Convocação

Da Redação com Ascom