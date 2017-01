Previsão do tempo para esta terça-feira em toda Paraíba

Litoral 31º 24º Nebulosidade variável com a qualquer hora. Brejo 29º 20º Nebulosidade variável. Agreste 32º 22º Nebulosidade variável. Cariri/Curimataú 33º 21º Nebulosidade variável. Sertão 37º 23º Nebulosidade variável com possibilidade de chuvas isoladas. Alto Sertão 36º 23º Nebulosidade variável com possibilidade de chuvas isoladas.