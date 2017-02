Presos suspeitos de participar de assalto à agência dos Correios no Litoral Norte

A Polícia Militar prendeu quatro suspeitos de ter envolvimento no assalto à agência dos Correios da cidade de Lagoa de Dentro, na manhã desta terça-feira (31), no Litoral Norte da Paraíba.

Os quatro foram detidos em um cerco montado no sítio Pau D’Arco, na zona rural do município de Pedro Régis.

O comandante da 2ª Companhia Independente, capitão Alberto Filho, que coordenou as buscas, contou que um dos presos participou diretamente do crime.

“Ele é de João Pessoa e entrou na agência com um comparsa também da capital. O assalto foi praticado pela dupla com apoio de um adolescente daqui do Litoral Norte. Eles levaram a arma do vigilante e dinheiro da agência, fugindo em um carro onde estavam outros suspeitos”, detalhou.

Foto: Secom/PB

Após o crime, teve início uma intensa perseguição que contou com o apoio dos policiais do Bope de Guarabira.

Três suspeitos que deram apoio aos criminosos e dois carros usados para dar fuga aos assaltantes foram pegos na zona rural de Pedro Régis.

O acusado de participar diretamente do roubo foi preso dentro de uma casa, armado com um revólver calibre 38.

Os policiais continuam as buscas no local para prender o outro acusado de roubar a agência e apreender o adolescente que deu apoio no assalto. Eles estariam armados com dois revólveres – um deles roubado do vigilante – e o dinheiro levado da agência.

Os quatro detidos foram levados para a Delegacia da Polícia Federal, em Cabedelo.