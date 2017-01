Presos reclamam de superlotação em presídio de Campina

Foto: Reprodução/TVPB

Presos que estão encarcerados no Presídio do Serrotão, em Campina Grande, estão reclamando da superlotação na unidade.

Os detentos também reclamaram que a água consumida não é de boa qualidade e tem causado doenças.

Segundo a direção, a capacidade do presídio é de 300 apenados, mas hoje abriga quase mil detentos. E ainda está com efetivo reduzido de agentes no presídio.

A direção confirma que alguns detentos chegam a dormir em colchões no chão por falta de camas.

Da Redação