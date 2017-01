Presidente do TJPB vai assumir interinamente o Governo do Estado

O presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque, assumirá o Governo do Estado no período de 5 a 8 de janeiro de 2017.

A solenidade de transmissão de cargo ocorrerá nesta quinta-feira (5), às 11h, no Salão Nobre do Palácio da Redenção, conforme convite expedido pelo governador em exercício, Adriano Galdino.

Esta será a segunda vez que o chefe do Poder Judiciário estadual estará à frente do Poder Executivo; a primeira foi em 2015, no período de 22 a 26 de julho, ocasião em que o desembargador Marcos Cavalcanti dividiu com o deputado Adriano Galdino período de interinidade no exercício do cargo de Governador.

Para assumir o Governo, o presidente Marcos Cavalcanti se afastará da chefia do Poder Judiciário por quatro dias, devendo passar a presidência do TJPB para o desembargador José Ricardo Porto, atual vice-presidente da Corte de Justiça.

A transmissão de Governo ocorre em virtude de viagem pré-agendada do governador Ricardo Coutinho, que entrou de licença desde o dia dia 31 de dezembro de 2015.

A vice-governadora, Lygia Feliciano, também agendou viagem para o mesmo período do governador.

Por essa razão, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino, assumiu o Executivo no período de 31 de dezembro a 4 de janeiro deste ano, e, nesta quinta (5), transmitirá o cargo para o presidente do TJPB.

Da Redação com Ascom