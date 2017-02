Presidente do TJPB recebe visita do Procurador Regional do Trabalho

O presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, Joás de Brito Pereira Filho, recebeu na tarde desta segunda-feira (6) a visita do Procurador Regional do Trabalho da 13ª Região, Paulo Germano Costa Arruda. O encontro entre os dois gestores contou, também, com a presença do corregedor-geral de Justiça, desembargador José Aurélio da Cruz.

Além de discutir com o novo presidente do TJPB assuntos institucionais, o procurador Paulo Germano ressaltou que sua presença no Tribunal de Justiça se tratava, também, de uma visita de cortesia.

“Joás é meu amigo desde os bancos escolares, por isso não poderia deixar de vir aqui, abraçar, parabenizar e desejar boa sorte ao amigo no novo desafio”, disse Paulo Germano.