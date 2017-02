Presidente do TJPB participa da posse dos novos gestores do TCE

O presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Joás de Brito Pereira Filho, participou da solenidade de posse do conselheiro André Carlo Torres Pontes na Presidência do Tribunal de Contas do Estado, biênio 2017/2018.

A sessão solene transcorreu na tarde desta sexta-feira (03), no auditório do Centro Cultural Ariano Suassuna, anexo ao edifício sede do TCE.

“O presidente André Carlos é um homem público preparado, um técnico. Tenho certeza que ele fará uma grande gestão no Tribunal da Contas do Estado”, declarou o presidente Joás de Brito Pereira Filho, ao conceder entrevista à Imprensa.

Na mesma sessão solene, tomou posse na Vice-Presidência o conselheiro Arnóbio Alves Viana. Os novos dirigentes do TCE foram eleitos em sessão realizada no dia 14 de novembro do ano passado.

Durante a solenidade foi empossado, também, o novo corregedor geral, conselheiro Fábio Túlio Nogueira. Na Ouvidoria assumiu o conselheiro Arthur Cunha Lima.

O conselheiro Marcos Antônio Costa foi reconduzido a Coordenadoria Geral da Escola de Contas Otacílio Silveira – Ecosil. Os conselheiros Fernando Rodrigues Catão e Antônio Nominando Diniz assumem como presidentes da 1ª e 2ª câmaras, respectivamente.

A programação de posse dos novos dirigentes teve início, às 17h, com uma apresentação da “Ave Maria”, na voz da cantora Dalva Torres, acompanhada pelo Coral do TCE, que também interpretaram os hinos Nacional e da Paraíba, sob a regência do maestro João Alberto Gurgel.

Coube ao conselheiro Nominando Diniz, em nome da Corte de Contas, fazer a saudação ao novo presidente, André Carlo Torres. A procuradora geral Sheyla Barreto Braga de Queiroz falou pelo Ministério Público de Contas, e o advogado Rômulo Araújo Montenegro pela Ordem dos Advogados do Brasil – OAB-PB. O conselheiro André Carlo Torres Pontes fechou os discursos com seu pronunciamento. A solenidade de posse foi encerrada com uma apresentação do poeta Oliveiras de Panelas.

Perfil – O conselheiro André Carlo Torres Pontes é natural de Recife (PE), nascido em 30/04/1968, graduou-se em Direito, no ano de 1994, pelo Centro Universitário de João Pessoa, onde, como professor assistente, passou a lecionar, desde 2003 até hoje, disciplinas de Direito e Legislação Tributária. Antes, como professor substituto, lecionou Direito Financeiro na Universidade Estadual da Paraíba.

Tem, pela Escola Superior da Magistratura da Paraíba, “Especialização em Curso de Preparação à Carreira de Juiz”, e em formação complementar cursou “Técnicas de Aprimoramento da Prática Docente” e “Avaliação da Gestão Pública”.

Ingressou, por concurso público, como procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da Paraíba em maio de 1997, tendo assumido a Procuradoria Geral. Exerceu o cargo de procurador até março de 2012.

Foi nomeado conselheiro em 13 de fevereiro de 2012, por ato governamental nº 0523. Sua posse ocorreu em 05 de março do mesmo ano. Como conselheiro, exerceu os cargos de Ouvidor-Geral do Tribunal de Contas da Paraíba e coordenador geral da Escola de Contas conselheiro Otacílio Silveira.

Presença – Além do presidente Joás de Brito, participaram também da sessão solene os desembargadores José Aurélio da Cruz (corregedor de Justiça), Fátima Bezerra Cavalcanti, Romero Marcelo e Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.