Presidente do TJPB participa da abertura dos trabalhos na ALPB

Foto: Ascom

O presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Joás de Brito Pereira Filho, participou da abertura dos trabalhos legislativos da 3ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura, na manhã desta quinta-feira (2).

O magistrado compôs a mesa presidida pelo deputado Gervásio Maia, juntamente com o governador Ricardo Coutinho, o subprocurador-geral de Justiça, Valberto Cosme de Lira, entre outras autoridades.

“Pela história, pela experiência e pela conduta política do deputado Gervásio Maia, tenho certeza que o Poder Legislativo está em boas mãos. Aproveito a oportunidade para parabenizar o eminente parlamentar pela posse no cargo de presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba e desejar votos de uma profícua gestão à frente da Casa Epitácio Pessoa”, declarou o presidente Joás de Brito, ao final do evento.

A solenidade de abertura dos trabalhos da Casa de Epitácio contou também com as presenças do presidente eleito do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro André Carlos Torres Pontes, e do comandante da Polícia Militar, coronel Euller Chaves.

Mensagem do Governo – Seguindo a tradição, o governador do Estado, Ricardo Coutinho, fez a leitura da mensagem do Poder Executivo para o ano de 2017. Na mensagem, o governador fez um balanço dos seis anos à frente do Poder Executivo, ressaltando o conjunto de obras nas áreas da Educação, Saúde, Segurança e Infraestrutura.

O chefe do Executivo ressaltou a necessidade dos Três Poderes buscarem o trabalho cooperado e harmônico para benefício e segurança da sociedade. Além disso, Ricardo Coutinho elencou as atividades e obras realizadas, a exemplo do cumprimento do pagamento dos servidores, abono natalino do bolsa família, construção de malha rodoviária e do Hospital Metropolitano de Santa Rita, entre outras.