Presidente do TJPB entrega reforma do 1º Tribunal do Júri de João Pessoa

Foto: Ascom

O 1º Tribunal do Júri de João Pessoa passou por uma reforma e ganhou nova mobília, equipamentos mais modernos, tribuna, piso, pintura.

A entrega das novas instalações foi feita na tarde desta terça-feira (24) pelo presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Marcos Cavalcanti, no 5º andar do Fórum Criminal “Ministro Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Melo”.

“Estou a oito dias de encerrar minha gestão e a faço com a consciência do dever cumprido. Ao todo, pude realizar reformas em 33 fóruns pelo Estado e, hoje, estou satisfeito por entregar mais esta, tão necessária e em atendimento a uma antiga reivindicação”, afirmou o presidente Cavalcanti.

O titular da unidade judiciária, juiz Marcos William, agradeceu a realização da obra e, na ocasião, falou sobre a atuação diferenciada do Tribunal do Júri.

“Aqui, temos um colegiado formado pelo povo. E esta instituição deve oferecer dignidade e condições logísticas de um bom trabalho; melhores instalações para a sociedade que vem participar dos julgamentos. Somos gratos pelas benfeitorias e podemos continuar a varar madrugadas, com o mínimo de conforto, nos julgamentos dos crimes dolosos e tentados contra a vida humana”, declarou.

Presença – O evento contou também com a presença do desembargador José Aurélio da Cruz; do juiz Geraldo Porto, diretor do Fórum Criminal da comarca da Capital; dos juízes Ricardo Freitas, Michelini Jatobá, José Célio de Lacerda, Lua Yamaoka Mariz Maia, de diretores do Tribunal e servidores da unidade judiciária.