Presidente do TJPB entrega etapas do Complexo Judiciário de Mangabeira

“Não se trata de entrega de obra inacabada, mas a entrega da primeira e segunda etapas da construção, e início da terceira, que está bem adiantada”, explicou, tecnicamente, o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque, na manhã desta terça-feira (31), em solenidade simbólica da entrega do Complexo Judicial Desembargador João Sérgio Maia, localizado em Mangabeira.

O presidente Cavalcanti, no discurso, agradeceu à prefeitura de João Pessoa, pela cessão do terreno, ao governador Ricardo Coutinho, pela destinação do valor da obra, e ao Ministério Público, pela contribuição com o termo de ajustamento de conduta, para que a cessão pudesse ser concretizada.

“Essa obra foi idealizada há muito tempo, desde o desembargador Abraham Lincoln, e eu dei prosseguimento porque acredito que a administração pública deve ser uma sequência de administrações e o acabamento de tudo aquilo que ficou encaminhado. E, nessa obra, o dinheiro para o término está numa rubrica específica para que a edificação seja totalmente concluída.”, ressaltou.

Com o termo de ajustamento, o Tribunal está construindo no local uma biblioteca comunitária, um auditório e duas salas para realização de audiências de mediação e conciliação.

Já está finalizada a construção de uma pista para caminhada circulando o complexo, além da instalação de equipamentos de ginástica e área de lazer.

Também está programada a instalação de uma unidade judiciária, o Juizado da Infância e da Juventude.

O procurador geral adjunto do Município de João Pessoa, Rodrigo Clemente de Brito Pereira, representando o prefeito Luciano Cartaxo, enfatizou a frutífera parceria entre o TJPB e Município.

“Testemunhamos aqui mais uma realização desta gestão do desembargador Marcos Cavalcanti, exatamente como imaginávamos quando da cessão do terreno: uma obra não só de Justiça, mas de cidadania”.

O procurador ponderou, ainda, que apesar do momento de crise, “vemos que uma gestão responsável e organizada consegue não só cuidar do básico, mas fazer avanços significativos com novas estruturas que vão beneficiar toda a população”.

A diretora Administrativa, Virgínia Scarano, explicou que foram feitas três licitações: terraplanagem e fundação, construção em pré-moldado dos pavilhões, “todos construídos integralmente”, e a terceira e última contempla as divisórias e acabamentos.

Com a entrega das etapas, o presidente cumpre com a lei que cedeu o terreno, que tornava o pacto sem efeito caso não fosse implementado o Complexo (objeto da cessão de uso), no prazo de dois anos.

Ainda de acordo com o gestor, quando em funcionamento, o Complexo representará uma economia de mais de R$ 500 mil aos cofres do Tribunal, em virtude de os equipamentos judiciários funcionarem, atualmente, em prédios alugados.

Prestigiaram o evento, o desembargador José Aurélio da Cruz, corregedor geral de justiça eleito para o biênio 2017/2018, o subprocurador geral de justiça, Valberto Cosme de Lira, representando o Ministério Público da Paraíba, os juízes auxiliares da Presidência Carlos Neves e Eduardo Carvalho, o juiz Adhailton Lacet Porto, coordenador da Infância e Juventude, o artista plástico Clóvis Júnior, autor da obra de arte que está no frontispício do prédio, além de demais diretores, gerentes e servidor do Poder Judiciário.

Marcenaria – Na sequência, o presidente entregou uma casa localizada na Torre, onde será abrigada a Marcenaria do TJPB. Mais um empreendimento que vai gerar economia ao Tribunal.