Presidente do TJ-PB realiza primeira sessão do Conselho da Magistratura

fotos: Ascom

A primeira sessão do Conselho da Magistratura, sob a presidência do desembargador Joás de Brito Pereira Filho, aconteceu na manhã desta sexta-feira (3).

Compõe o Conselho, nesse biênio 2017/2018, os desembargadores João Benedito da Silva, Frederico da Nóbrega Coutinho, José Ricardo Porto, Maria das Graças Morais Guedes e José Aurélio da Cruz, todos presentes à sessão.

Na forma regimental, o presidente determinou a redistribuição de dois processos, por força do término do mandato do relator, desembargador João Alves, no Conselho.

Ao final da sessão, o desembargador José Ricardo Porto propôs um voto de pesar aos familiares do advogado José de Araújo Agra, que faleceu no último domingo (29), na clínica Santa Clara, em Campina Grande, em decorrência de falência múltipla dos órgãos.

Todos os membros do Conselho da Magistratura se acostaram à propositura do desembargador Porto. O presidente Joás de Brito determinou que a comunicação do voto seja feita ao advogado Rossandro Agra, filho do saudoso José de Araújo Agra, que foi por décadas presidente da Associação dos Advogados de Campina Grande.