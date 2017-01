Presidente do PT: A gestão de Luciano Cartaxo é incompetente

O presidente estadual do Partido dos Trabalhadores da Paraíba, professor Charliton Machado, comentou a notícia de que o Ministério das Cidades teria cancelado os recursos de mobilidade destinados para a Prefeitura Municipal de João Pessoa para construção e implantação do BRT.

A informação, divulgada por um portal de notícias local, revelou que o motivo da suspensão da verba teria sido a falta de apresentação de projetos por parte da gestão municipal.

Charliton lembrou que no ano passado o PT fez um amplo debate sobre a falta de competência da Prefeitura em apresentar um projeto decente para a implantação do BRT, e que por isso a cidade tinha perdido os recursos garantidos pelo governo Dilma.

“O prefeito Luciano Cartaxo veio até o público dizer que estávamos mentindo, e que na verdade essas verbas não existiam e agora recebemos a informação que o dinheiro mais uma vez estava disponível, porém, a incompetência do gestor e da sua equipe, fez com que essa verba fosse suspensa. Será que o prefeito vai ter coragem de dizer novamente que o problema foi a crise financeira e o Governo Federal?”, criticou o presidente estadual do PT da Paraíba.

Machado acrescentou que um dos maiores problemas de Cartaxo é não admitir seus erros e tentar culpar os outros pela falta de organização e comprometimento da sua administração.

“Já começamos o ano sabendo que nada mudou, e a administração municipal continua desorganizada, e o pior, o prefeito nunca assume suas falhas. Assim como ele faz com a saúde, educação, turismo, entre outras áreas, jogando a culpa para a crise econômica e para o Governo Federal, provavelmente vai fazer o mesmo com as verbas destinadas para o BRT”, comentou.

Da Redação com Ascom