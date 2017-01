Presidente do PSDB critica aumento de impostos e diz que ato é inadmissível

O presidente estadual do PSDB, Ruy Carneiro, declarou nesta sexta-feira (6) que é inadmissível o aumento de impostos (12,38% na taxa de água e esgoto, além de 7,87% na tabela de serviços e multas praticados,) anunciado pelo governador Ricardo Coutinho para entrar em vigor a partir de 3 de fevereiro.

“Nós vamos reagir e iremos à justiça em defesa da sociedade”, afirmou.

O tucano disse não entender a motivação do governador para aumentar impostos num momento em que as famílias paraibanas, como de todo o Brasil, estão enfrentando uma crise financeira tão grande, tendo que cortar gastos e adequar o orçamento doméstico para conseguir fechar as contas do mês.

“Em todo o País estamos vendo os gestores, sejam governadores, sejam novos prefeitos, adotando medidas criativas, inovadoras, ou pelo menos reduzindo os custos com comissionados e definindo prioridades como forma de chegar ao equilíbrio fiscal, mas para o governador da Paraíba o método é dar uma canetada e aumentar impostos, o que penaliza mais aqueles que ganham menos e mais precisam do poder público” lamentou Ruy.

O presidente do principal partido de oposição na Assembleia Legislativa afirmou que a bancada não aceitará mais essa carga nos ombros da sociedade.

“Nossos deputados vão ao Ministério Público, à Justiça, vamos fazer tudo que for possível para impedir que o governador cometa esse absurdo”, prometeu o tucano.

Ascom