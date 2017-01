Presidente do PSDB cobra do governo estadual um plano de segurança para a Paraíba

O presidente estadual do PSDB, Ruy Carneiro, cobrou do governo um plano de segurança para o Estado, muito embora reconheça que a realidade da Paraíba não seja diferente da situação nacional, tanto no que diz respeito à falta de segurança quanto à questão dos presídios, que tem sido o tema premente deste início de ano.

“Indiscutivelmente, a violência disparou na Paraíba nos últimos anos. O que nós estamos cobrando, em relação à segurança e aos presídios, é que o governo reaja e apresente um plano de ação e tente se engajar nesses benefícios, que podem acontecer face às notícias em nível nacional, para que a Paraíba tenha também ganho em relação a isso”, ressaltou.

Ruy Carneiro destacou ainda que o que tem observado é uma inércia do governo em relação aos dois temas e a administração estadual tem que evitar que aconteça na Paraíba o que vem acontecendo de mais grave no restante do Brasil, sobretudo, em relação aos presídios.

“O que nós estamos cobrando é exatamente um engajamento maior do Estado, porque observamos, por parte do governo, apenas o silêncio. Dizer que está trabalhando, no nosso entendimento, é pouco. É importante que haja uma ação maior. E essa ação maior de forma construtiva é que nós estamos cobrando”, destacou.

Segundo ele, é preocupante que casos como ocorreram em Manaus aconteçam também na Paraíba já que assassinaram, recentemente, dois prisioneiros no município de Patos, além das constantes explosões a caixas eletrônicos.

“O governo tem que dar uma atenção especial a essas duas questões: segurança e ao sistema prisional”, avaliou o tucano.

Da Redação de João Pessoa (Hacéldama Borba)