Presidente de partido deverá ser o coordenador de articulação política da PMCG

O presidente municipal do PSDC, Ronaldo Meneses, deverá ser nomeado pelo prefeito Romero Rodrigues (PSDB) para assumir a coordenadoria de Articulação Política da Prefeitura de Campina Grande.

Os vereadores do PSDC entregaram ao prefeito um documento solicitando o cargo para o dirigente.

Ronaldo foi um dos principais responsáveis pela articulação e organização do partido para as eleições de 2016, elegendo a maior bancada na CMCG, com quatro vereadores.