Presidente da OAB-CG fala da necessidade de discutir más condições nos presídios

O presidente da OAB Campina Grande, Jairo Oliveira, comentou sobre uma decisão tomada, em parceria com a comissão de Direito Criminal e de Direitos Humanos, com o intuito de reduzir os efeitos resultantes das más condições oferecidas nos presídios do estado.

Ele afirmou que é necessário reunir os diretores de presídios e tentar “desmontar essa bomba relógio”.

Jairo mencionou que vai se reunir nesta sexta-feira (13) com os dois diretores da OAB para planejar uma ação que auxilie os presídios na luta contra a superlotação.

– Estamos sentados num barril de pólvora com um doido em cima fumando um charuto com uma brasa imensa, que significa que a qualquer momento vai explodir. Já vínhamos estudando essa questão dos presídios e hoje vamos nos reunir com os dois diretores da OAB – colocou

O presidente ainda destacou que é necessário unir forças e disse que está disposto a ajudar a Defensoria Pública, no que diz respeito às condições oferecidas aos detentos.

– Acho que nós vamos conseguir isso com o nosso esforço – frisou

As informações foram concedidas à Rádio Caturité AM.

Da Redação