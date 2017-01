Presidente da OAB-CG chama vereadores da cidade de covardes por conta de reajuste

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seccional Campina Grande, Jairo Oliveira, falou sobre o reajuste salarial e instituição do 13º salário aprovado na Câmara Municipal de Campina Grande pelos vereadores.

Ele explicou que a peça elaborada está pronta, mas não foi protocolada porque até o dia 20 deste mês o Poder Judiciário está com os prazos suspensos.

– Vamos aguardar, estamos com tudo pronto para protocolarmos ação civil pública acreditando que obteremos êxito nessa nossa empreitada – disse.

Ele fez uma interpretação do silêncio dos parlamentares, que não se pronunciaram mais sobre o projeto aprovado no último ano, afirmando que foi covardia.

– Não tem a coragem de enfrentar o povo. Eu até tinha desafiado a todos para que colocassem uma barraca no Centro da cidade e colher assinatura em defesa do aumento do salário e da concessão do 13º. Eu duvido que eles façam e não fazem por uma razão: por covardia, por mais uma vez enganarem o povo – criticou.

Ele sublinhou que uma resolução do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que determina que o aumento deveria ser realizado antes das eleições, será utilizada como argumento na peça para revogação do reajuste salarial.

O fato do Sintab, que fez um abaixo-assinado e colheu mais 30 mil assinaturas de cidadãos campinenses contra a aprovação do aumento salarial e décimo terceiro ingressar na Justiça, de acordo com Jairo, provavelmente ajudará na decisão do Poder Judiciário.

As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM

Da Redação