Presidente da OAB-CG chama vereador de desinformado e lança desafio ao parlamentar

O presidente da OAB de Campina Grande, Jairo Oliveira, respondeu ao vereador Rodrigo Ramos, que declarou que a Ordem estaria a serviço do Sintab, por defender o cancelamento do reajuste dos parlamentares campinenses, bem como a implantação do 13° salário, em uma ação judicial.

Em entrevista à Rádio Panorâmica FM, Jairo desafiou o parlamentar a ir às ruas defender o reajuste e o 13° como fez a Ordem e o Sintab, que montaram barracas para colher assinaturas em um abaixo-assinado contra a proposta da Câmara.

– Ele é desinformado. A OAB está falando como uma entidade cidadã. Hoje são mais de 40 mil assinaturas contra o reajuste e o 13° salário. Eu o desafio a fazer o que nós, OAB e Sintab, fizemos: colocar as barracas em vários setores da cidade colhendo assinatura. Desafio o vereador Rodrigo Ramos a colocar uma barraca e fazer a coleta de assinatura para essa proposta imoral e inoportuna de reajuste e de 13° da Câmara de Vereador. Eu o desafio, porque falar é fácil – criticou.