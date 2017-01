Presidente da OAB-CG acredita na possibilidade de rebeliões em presídios paraibanos

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seccional Campina Grande, Jairo Oliveira, falou sobre a chacina de detentos em penitenciárias brasileiras.

No último sábado (14), 26 presos foram mortos, quase todos decapitados, na Penitenciária de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, após uma rebelião no local.

Jairo destacou que a superlotação, disputa das facções criminosas pelo poder e falta de atividades para os detentos nas penitenciárias motiva a realização de rebeliões.

O presidente revelou que os diretores dos presídios se preocupam na possibilidade de ações orquestradas por facções se espalharem pelo país.

Ele acredita que o crime organizado é responsável pelos fatos que ocorreram em penitenciárias brasileiras. Além disso, Jairo mencionou a possibilidade de rebeliões nos presídios paraibanos.

– Na minha opinião existe sim um risco. Não só na minha, mas nas de muitos que vivem trabalhando nesse setor da Justiça Penal e nos presídios. Tanto é uma preocupação nossa, que o primeiro passo foi reunir nossa Comissão de Direito Criminal e Violência Pública, a Comissão de Direitos Humanos e convidamos os diretores dos dois presídios. O terceiro passo será uma reunião que vamos agendar com o juiz das execuções penais de Campina Grande, doutor Gustavo, acreditando que possamos ajudá-lo a desmontar essa “bomba relógio” que a qualquer momento pode explodir próximo a nós – salientou.

Oliveira diz que o Estado toma as providências retardadas e deixou a desejar, mas afirma que nada está perdido. Também foi discutida a possibilidade de transferências de apenados para outros presídios que não tem a superpopulação carcerária existente na cidade.

Entretanto, por causa da morosidade da Justiça, apenados que cumpriram as penas continuam presos e detentos permanecem em prisão provisória formando um “barril de pólvora” que possivelmente poderá explodir.

– Acho que a leis terão que ser mais severas, sou contra a pena de morte, mas sou a favor do apenamento perpétuo. Acho que aquele que tira a vida de uma pessoa deve pagar com outro bem que é muito relevante: a liberdade. Além de construções de presídios, onde separe o “joio do trigo”. Separe o apenado porque estava traficando droga, o que comete violência sexual, o homicida e o assaltante. Porque pega todo tipo de apenado, joga no presídio, forma uma grande universidade do crime e depois quer que a pessoa saia recuperado e volte para sociedade, o que sabemos que não acontece – finalizou.

As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.

