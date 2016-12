Presidente da FIEP sobre transposição: “Tenho certeza de que a água chega em abril”

O presidente da FIEP-PB, Buega Gadelha, comentou sobre a transposição do Rio São Francisco e destacou que o ministro da Integração, Helder Barbalho, assegurou que as águas chegam no mês de abril do ano de 2017. Ele ressaltou que existem muitas forças reunidas para que Campina Grande e região sejam abastecidas pelas águas do manancial.

– Todo o esforço que está sendo feito é para chegar mesmo em abril. Talvez essas bombas que tenham sido cedidas pelo governo de São Paulo tenham sido um apelo do próprio ministro. Tenho certeza de que essa água vai chegar em abril. Há muito tempo que vem sobrando dinheiro e as construtoras estão trabalhando 24 horas por dia – colocou

Buega relatou que está fazendo parte de um grupo de trabalho, em Brasília, para auxiliar no destravamento em relação aos problemas do Nordeste. Ele afirmou que sua participação mão no grupo não é remunerada.

As informações foram concedidas à Rádio Caturité AM.

Da Redação