Presidente da FIEP sobre transposição: “Não vai haver o caos que foi dito”

O presidente da FIEP, Buega Gadelha, comentou sobre a vinda do ministro da Integração, Helder Barbalho, à Paraíba e disse que o compromisso firmado foi muito importante para garantir que o volume morto dure até o mês de abril, com a chegada das águas da transposição do Rio São Francisco.

Buega declarou que a chegada das águas vai coincidir com o limite de disponibilidade do volume morto, fazendo com que a população não fique sem água como foi previsto por alguns órgãos.

– Vamos estar bebendo a última gota do volume morto e chegando as águas do São Francisco, de forma que não vai haver o caos que foi dito – frisou

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.