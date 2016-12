Presidente da FIEP receberá Título de Cidadão Bayeuxense

Foto: Ascom

Nesta terça-feira, dia 27 de dezembro, às 09h30 o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – FIEP, Francisco de Assis Benevides Gadelha receberá o Título de Cidadão Bayeuxense, no Plenário da Câmara Municipal “Casa de Severaque Dionízio”.

A concessão do Título é uma iniciativa do vereador Ory Sales, do PRB. No requerimento apresentado no Plenário da Câmara Municipal, no dia 20 de dezembro, o autor justificou a concessão do título.

“Francisco de Assis Benevides Gadelha tem prestado relevantes serviços ao desenvolvimento da cidade de Bayeux, através da oferta de cursos profissionalizantes pelo SENAI, e da implantação de programas na área de Educação através do SESI que promovem o desenvolvimento socioeconômico do município.

A propositura foi apresentada no último dia 20 de dezembro, no Plenário da Câmara Municipal de Bayeux, e foi aprovada por unanimidade pelos 17 vereadores da Casa.

Com o recebimento do Título de Cidadão Bayeuxense, Francisco de Assis Benevides Gadelha passa a ter 14 Títulos de Cidadão entregues por municípios da Paraíba, já que atualmente é Cidadão de Campina Grande, João Pessoa, Caaporã, Patos, Rio Tinto, Sumé, Itaporanga, Santa Rita, Cajazeiras, Puxinanã, Esperança, Guarabira e Queimadas.

Além disso, o presidente da FIEP, já recebeu as seguintes condecorações: Medalha de Gran Cavaleiro do Exército Brasileiro, medalha Epitácio Pessoa do TRT – Tribunal Regional do Trabalho 13ª Região, Medalha Deusa Themis da AEMP – Associação das Esposas dos Magistrados da Paraíba.

Francisco de Assis Benevides Gadelha é natural da cidade de Sousa – PB. Formado em Engenharia Civil pela UFPE, possui Especialização em Transporte (UFPE) e Especialização em Mecânica dos Solos (UFPB). É Industrial do Ramo de Óleos Vegetais e proprietário da Refinaria de Óleos Vegetais – Rovsa Acionista Majoritário, além de Presidente do Sindicato de Óleos Vegetais da Paraíba, Presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – FIEP , Presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE/PB, Diretor Financeiro da Confederação Nacional da Indústria – CNI e Conselheiro do SESI/SENAI do Departamento Nacional e Sócio Majoritário do Shopping Pátio Cidade Nova, Campina Grande – PB (em construção).

Já atuou no Setor Público, tendo sido ex-Secretário de Indústria e Comércio do Estado da Paraíba Ex-Secretário de Agricultura do Estado da Paraíba, Ex-Professor da Universidade Regional do Nordeste.

E pela quinta vez consecutiva foi reconduzido para a presidência da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – FIEP, com mandato até 2019.

Da Redação com Ascom