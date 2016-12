Presidente da FIEP: “O momento é de começar a sorrir”

Ao fazer um balanço do ano que chega ao fim, o presidente da Federação das Indústrias da Paraíba, Francisco Buega Gadelha, frisou que “alguns segmentos” do setor industrial no Estado “se saíram bem”, com destaque para o têxtil, “que chegou a exportar tecido acabado para a China”.

“Todas as indústrias têxteis foram ampliadas. Já o setor calçadista também não tem do que reclamar”, salientou Buega.

Em escala nacional, o dirigente da FIEP lamentou o comportamento dos agentes econômicos e de parte da mídia com relação à economia nacional: “Nunca se fez uma coisa tão sórdida e mentirosa, com o discurso de que o Brasil está quebrado”.

Mas a palavra final de Buega Gadelha, em entrevista à Rádio Caturité, foi no sentido de que “o momento é de começar a sorrir. Momento de tolerar e de ser tolerante” para encarar o desafio de mais um ano.

Fonte: coluna Aparte, com Arimatéa Souza

Para ler a coluna inteira, acesse aqui:

http://paraibaonline.net.br/p_aparte/

Da Redação