Presidente da Fiep enxerga com bons olhos medidas tomadas pelo Governo Temer

O presidente da Federação das Indústrias da Paraíba (Fiep), Buega Gadelha, comentou sobre as medidas que o governo federal vem tomando para equilibrar a economia do país, avaliando se estas tem surtido efeito no Estado.

Buega afirmou que enxerga com bons olhos as ações tomadas pela União, mas que estas ainda não surtiram o efeito por terem sido feitas agora, e outras ainda não entraram em vigor.

Ele citou a repatriação como um bom exemplo de medida tomada pelo governo Temer, e que o crescimento da economia será retomado em 2017.

– A própria repatriação foi uma medida muito boa, pois ela trará dinheiro para o mercado interno. As medidas na área trabalhistas também foram muito boas, pois vai permitir a negociação entre os sindicatos de trabalhadores e as empresas. Vai haver uma confiança maior entre as duas partes, um relacionamento mais harmônico. As medidas no sentido de melhorar o crédito, a retomada da construção civil com essa retomada. Acho que as medidas foram acertadas e vamos retomar o crescimento em 2017 – comentou.

Gadelha explanou que o problema do Brasil é político, de divisão da família brasileira.

– É um problema político, de divisão da família brasileira e de alguns setores. A grande mídia é contra o crescimento da economia. Você faz a apologia do caos e gerou pânico nas pessoas – pontuou.

As declarações repercutiram na Rádio Panorâmica FM.

Da Redação