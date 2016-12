Presidente da Câmara: Campina estava irregular por não pagar 13º salário a vereador

Ao defender a manutenção do reajuste de 26% para os vereadores de Campina, o vereador-presidente Antonio Alves Pimentel Filho (PSD) ponderou que “há quatro anos atrás (na gestão do ex-presidente Nelson Gomes Filho, PSDB) foi feito um aumento que foi muito maior do que esse agora. Passava-se de R$ 7 mil para R$ 12 mil, que é o subsídio atual”.

Conforme o presidente, em entrevista ontem à TV Itararé, “é obrigação da mesa diretora” da Câmara “colocar o projeto (de aumento) em votação”.

“O presidente não vota. Os vereadores é que poderiam emendar. Mas a análise da maioria absoluta da Casa foi de aprovação”, sublinhou o edil.

Ainda segundo Pimentel Filho, na Paraíba “a única Câmara que estava irregular era a de Campina Grande”, por não implantar o 13º salário para os vereadores.

