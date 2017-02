Presidente da ALPB participa de abertura do ano letivo da rede estadual

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Gervásio Maia, participou na manhã desta segunda-feira (6) da abertura do ano letivo 2017 da rede estadual ensino.

A solenidade aconteceu na Escola Técnica Pastor João Filho, em Mangabeira, na Capital e foi conduzida pelo governador Ricardo Coutinho.

Para o presidente, a Assembleia Legislativa participa da abertura do ano letivo como demonstração da parceria entre os poderes.

“As escolas estaduais vivem um novo momento, uma nova concepção que tem, por meio do governo da Paraíba, melhorado a infraestrutura e também o cuidado com a qualidade do ensino”, pontuou.

Gervásio disse ainda que a Assembleia Legislativa tem contribuído para que o governo realize obras estruturantes em todo Estado.

“Nós deputados, seguiremos contribuindo para que o governo do mantenha este mesmo ritmo. É o ritmo que o povo deseja, que aposentou as velhas práticas de gestão e de fazer política na Paraíba e quem ganha são as futuras gerações”, ressaltou.

Os parlamentares, pais e professores puderam acompanhar a entrega dos kits estudantis, com mochila, fardamento e agenda escola. Atém dos kits do projeto Mente Inovadora, que será desenvolvido durante este ano em 44 escolas de ensino fundamental de João Pessoa e Campina Grande, em um investimento de R$ 17,5 milhões.

O governador Ricardo Coutinho reafirmou a importância de garantir os investimentos em educação, principalmente em tempos de crise.

“O maior legado que podemos deixar para nossos filhos é o conhecimento. Só a educação pavimenta o caminho para o futuro. E é neste sentido que o governo tem trabalhado. Fortalecer o aprendizado para superar os medos da vida”, afirmou.

Ainda nesta segunda, foram entregues também dois ônibus escolares para as escolas técnicas da Capital e de Bayeux, como parte de uma aquisição de 24 ônibus para toda a Paraíba, com investimentos de R$ 5,8 milhões.

Também foram anunciadas a inauguração de reforma e ampliação de cinco escolas, com um investimento superior a R$ 28 milhões.

A estudante Marina Galvíncio, de 14 anos, é aluna do primeiro ano e pela primeira vez irá estudar na rede pública.

“Eu estou bastante ansiosa e entusiasmada com o que vai acontecer. Recebemos os kit e isto já ajuda bastante nossos pais, com uma preocupação a menos que eles tem que ter”, comentou.

Também participaram da solenidade os deputados estaduais Hervázio Bezerra, Zé Paulo, Estela Bezerra, Edmilson Soares e Raoni Mendes.