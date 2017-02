Presidente da ALPB diz que a Paraíba não merece retrocesso

foto: Paraibaonline

Durante discurso de posse na Assembleia Legislativa da Paraíba, o novo presidente da casa Epitácio Pessoa, deputado Gervásio Maia (PSB), prometeu união e disse que estará empenhado em fazer o bom combate.

Cotado para sucessão de Ricardo Coutinho no governo do estado, Gervásio , ex PMDB, não poupou elogios ao govenador e, emocionado, afirmou que a Paraíba não merece sofrer nenhum tipo de retrocesso.

Alegando estar pronto para o combate, Gervásio assegurou que vai lutar pela democracia e pelas futuras gerações.

– O povo paraibano, povo de luta, povo de coragem, não aceitaram jamais, o retrocesso e para isso, podem ter certeza, certeza mesmo, que estaremos unidos, e , se necessário for, combatendo o bom combate. Combate das boas e grandes lutas. As lutas pela democracia e para um futuro melhor. Aos nossos filhos, netos e gerações futuras, não merecem que a Paraíba volte ao passado – salientou.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM