Presidente anuncia retorno de volante bicampeão paraibano ao Campinense

Momentos antes da partida contra o Atlético de Cajazeiras, no Perpetão, neste domingo (15), o presidente do Campinense, William Simões, anunciou o retorno do volante Negreti, que estava no Náutico, ao Rubro-Negro.

O jogador, bicampeão estadual pela Raposa, deve se apresentar na tarde desta segunda, no Renatão.

De acordo com o mandatário raposeiro, o atleta ainda não tinha assinado a renovação do empréstimo do time paraibano para o Timbu de Recife.

A informação que circula nos bastidores é que Negreti estaria há três meses sem receber no Náutico, o que teria motivado o volante a retornar ao Alto da Bela Vista.

Em entrevista à Rádio Caturité AM, já no gramado do Perpetão, além de confirmar a volta de Negreti, William explicou que o volante Mardley, de 21 anos, não foi aprovado exames clínicos e por isso não fechou contrato.