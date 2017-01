Presidenciável promete dedicar um dia por semana para votar matérias regionais

O candidato ao posto de presidente da Câmara Federal, Jovair Arantes (PTB), se reuniu, nesta quinta-feira (19), com deputados federais paraibanos e outras lideranças.

Durante o encontro, o parlamentar petebista falou sobre as suas propostas e da necessidade da Casa assumir responsabilidade com os Estados, sempre pensando na defesa dos interesses da população.

Ele revelou que uma das suas propostas é dedicar às quintas-feiras para votar matérias de interesse regional, como é o caso da que cria a Zona Franca do Semiárido Nordestino.

Participaram do encontro os deputados federais Wilson Filho (PTB), Rômulo Gouveia (PSD), Aguinaldo Almeida (PP), André Amaral (PMDB), Benjamin Maranhão (SD), Alfredo kaefer (PSL-PR) e Valtenir Pereira (PMDB-MT). Os parlamentares estaduais Caio Roberto (PR) e Doda de Tião (PTB) e do municipal Milanês Neto (PTB), além do presidente estadual do PTB, o ex-senador Wilson Santiago e o vice-prefeito de João Pessoa, Manoel Júnior (PMDB).

Jovair disse que tem como objetivo nas visitas mostrar que quer um contato perene com os Estados, pois a Câmara anda distante da população.

“A Casa precisa voltar a ter o respeito do povo brasileiro”, disse, defendendo a independência dos poderes. O candidato ressaltou que a sua proposta é mudar o perfil administrativo da Casa, colocando as matérias para votação, independentemente, de agradarem ou não.

Pauta Regional – O candidato a presidente afirmou que o projeto da Zona Franca do Seminário, de autoria de Wilson Filho, é viável e precisa ser votado.

“Essa é uma novidade da minha candidatura. Todas as quintas serão votados projetos regionais. “São arranjos importantes que precisam ser votados. Não podemos ficar votando apenas projetos do governo e esquecer o resto. Queremos discutir os projetos dos deputados e não os deixar esquecidos”, destacou.

Adversário – Jovair afirmou que a candidatura de Rodrigo Maia (DEM), atual presidente, não é legítima, pois ele não poderia disputar o posto à reeleição. De acordo com o petebista, a Casa que faz as leis não pode permitir que a Constituição seja rasgada.

Apoio – Wilson Filho vem acompanhando Jovair em viagens pelos Estados brasileiros para que ele converse com lideranças e apresente as suas propostas.

O petebista defende “maior protagonismo” da Câmara e afirma que a Casa não pode continuar “tutelada” pela Justiça. Ele é um dos articuladores da campanha do líder do PTB.

Eleição – A escolha dos 11 parlamentares que vão compor a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados até 2019 está prevista para o dia 2 de fevereiro, às 9h.

A condição para o início do processo é a presença de pelo menos 257 parlamentares no Plenário.